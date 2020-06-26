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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Coşkun Sabah'ın yeni şarkısının tanıtım toplantısına katılan Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle fenomen haline gelen Karadağlı, tekrar çekilmesi durumunda dizide rol almayacağını açıklamış ve ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor'' demişti. Dün katıldığı tanıtım toplantısında 'Çocuklar Duymasın' ile ilgili olarak geçtiğimiz ay yaptığı açıklama hatırlatılan Karadağlı, çekimlere Eylül ayında başlayacakları haberini verdi.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 11:20
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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Coşkun Sabah, dün yeni şarkısının için tanıtım toplantısı düzenledi. Tamer Karadağlı da heyecanlı gününde Sabah'ı yalnız bırakmadı.

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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

'ÇOCUKLAR DUYMASIN' AÇIKLAMASI

Toplantıda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili de yeni açıklamalarda bulundu.

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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Pınar Altuğ ile beraber çok uzun yıllar televizyon ekranlarında Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, dizinin tekrar başlaması durumunda rol almayacağını açıklamıştı.

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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Şimdilerde tekrar bölümleriyle ekrana gelen dizide tekrar rol almak istemediğini söyleyen Karadağlı, ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor'' demişti.

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Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Dünkü toplantıda fenomen diziyle ilgili olarak geçtiğimiz ay yaptığı açıklama hatırlatılan Karadağlı, "Eylül ayında çekimlere başlıyoruz. Ben yine varım projede. Sadece bundan sonra her röportajda farklı bir şey söyleyeceğim" diyerek gülümsedi.