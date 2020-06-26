Tamer Karadağlı’dan yeni Çocuklar Duymasın açıklaması: Eylül’de başlıyoruz

Coşkun Sabah'ın yeni şarkısının tanıtım toplantısına katılan Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle fenomen haline gelen Karadağlı, tekrar çekilmesi durumunda dizide rol almayacağını açıklamış ve ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor'' demişti. Dün katıldığı tanıtım toplantısında 'Çocuklar Duymasın' ile ilgili olarak geçtiğimiz ay yaptığı açıklama hatırlatılan Karadağlı, çekimlere Eylül ayında başlayacakları haberini verdi.