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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok

Tamer Karadağlı, 2002 yılında Arzu Balkan'la nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği Karadapğlı'nın ihaneti nedeniyle bitmişti. Eşini aldatan ve bu nedenle şantaja uğrayan Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında geçmiş, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı. O dönem yaşadıklarıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulunan Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:19
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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok

'Jülide Ateş'le 40' programına konuk olan Tamer Karadağlı, özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok

Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok

Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.

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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok

Evlilik sizi neden korkuttu sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. İki insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."