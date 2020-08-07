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Tamer Karadağlı'dan 'aldatma' sorusuna şoke eden yanıt: Kimseye verecek hesabım yok
Tamer Karadağlı, 2002 yılında Arzu Balkan'la nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği Karadapğlı'nın ihaneti nedeniyle bitmişti. Eşini aldatan ve bu nedenle şantaja uğrayan Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında geçmiş, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı. O dönem yaşadıklarıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulunan Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:19
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