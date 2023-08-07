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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan, 3 yıl sonra ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Aile hayatlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, son olarak kızlarıyla çıktıkları tatil fotoğraflarını yayınladı. Takipçisinden gelen bir yorum ise Akil'i kızdırdı, bakın ünlü oyuncu ne yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:46
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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

Pelin Akil 2016'da Anıl Altan ile nikah masasına oturmuş, 2019'da ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Çoluk çocuk Lizbon'a tatile giden oyuncuyu bir takipçisi kızdırdı.

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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

"ANNENİZ KAÇAR SONRA"

"Yaramazlık yapmayın kızlar, anneniz kaçar sonra. Allah Anıl'a sabır versin" yorumunu yaptı. Pekin Akil ise şöyle cevap verdi:

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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

"KENDİMİ SALAN BİR KADIN DEĞİLİM"

"Kendini salan, saçını süpürge eden, her şeyini çocuklarına adayan bir kadın değilim. Çünkü kendimi seviyorum. İçimdeki küçük Pelin 'Ben de varım' diye çırpınıyor."

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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

DESTEK YAĞDI

Diğer takipçileri de Pelin Akil'in haddini aşan yorum yapan takipçisine verdiği cevabı destekledi. Takipçiler "Yürü be Pelin", "Çok haklısın" yorumlarında bulundu.

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Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt

Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Anıl Altan, "Büyüdüklerini görmek beni gururlandırıyor. İlk kucağıma aldığım günü hatırlayınca duygulanıyorum" demişti.