07 Ağustos 2023, Pazartesi
Takipçisinin yorumu Pelin Akil’i çıldırttı! Tokat gibi yanıt
2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan, 3 yıl sonra ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Aile hayatlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, son olarak kızlarıyla çıktıkları tatil fotoğraflarını yayınladı. Takipçisinden gelen bir yorum ise Akil'i kızdırdı, bakın ünlü oyuncu ne yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:46
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