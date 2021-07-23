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Haberler Galeri Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle ilgili soruyu el ele verdikleri pozla yanıtladı.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:22
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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, konser için Çeşme'ye giderken, takipçileriyle soru cevap yaptı. Koç; müzik kariyeri, oyunculuk ve daha birçok sayıdaki soruya yanıt verdi.

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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

"BÖYLE"
Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilgili gelen "Demet Abla ile aranız nasıl?" sorusuna ise el ele çektirdikleri fotoğrafa "Böyle" yazarak cevap verdi.

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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE ÇEKTİRDİLER
Ocak ayından bu yana birlikte olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, bu fotoğrafı Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisinde çekinmişti.

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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

DÜĞÜNDEKİ TARZLARI ÇOK BEĞENİLDİ
Bastık ile Akış'ın nikah törenine de birlikte katılan çift, şıklıklarıyla göz doldurmuştu. 36 yaşındaki Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlenmişti.

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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

TATİLE ÇIKTILAR
Öte yandan Demet Özdemir (29) ile sevgilisi Oğuzhan Koç (36), geçen ay Kaş ve Fethiye'ye gitmiş; ardından soluğu Çeşme'de almıştı. İkili objektiflere böyle yansımıştı.