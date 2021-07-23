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Takipçisinin 'Demet Özdemir' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle ilgili soruyu el ele verdikleri pozla yanıtladı.
Giriş Tarihi: 23.07.2021 10:22Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 10:22