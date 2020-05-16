‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Karantina sürecinde sosyal medya hesabını aktif kullanan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 'Kendini güzel buluyor musun' sorusuna 'Tablo gibiyim' şeklinde yanıt veren Boluğur'un makyajsız hali şoke etti.