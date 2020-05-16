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Haberler Galeri ‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Merve Boluğur son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Karantina sürecinde sosyal medya hesabını aktif kullanan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 'Kendini güzel buluyor musun' sorusuna 'Tablo gibiyim' şeklinde yanıt veren Boluğur'un makyajsız hali şoke etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 14:15
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‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.

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‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

Bir takipçisinden gelen "Kendini güzel buluyor musun?" sorusu üzerine "Tablo gibiyim" ifadesini kullanan Merve Boluğur'un makyajsız hali görenleri şoke etti.

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‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

İşte Merve Boluğur ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

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‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!

Seda Bakan

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‘Tablo gibiyim’ diyen Merve Boluğur’un makyajsız hali şoke etti!