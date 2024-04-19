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Haberler Galeri Süt Kardeşler'in Afife'si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı meğer...

Süt Kardeşler'in Afife'si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı meğer...

Yeşilçam'ın efsanevi yapımlarından biri olan "Süt Kardeşler"de canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Altuğ'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Altuğ'un hepimizin bir dönem severek izlediği oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Jale Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusuymuş...

Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:38
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Süt Kardeşler’in Afife’si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı meğer...

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde 'Afife' karakterini canlandıran usta oyuncu Jale Altuğ, bakın kiminle evliymiş...

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Süt Kardeşler’in Afife’si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı meğer...

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

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Süt Kardeşler’in Afife’si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı meğer...

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Süt Kardeşler’in Afife’si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı meğer...

İşte Jale Altuğ başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Süt Kardeşler’in Afife’si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı meğer...

MERT YAZICIOĞLU