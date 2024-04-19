Süt Kardeşler'in Afife'si usta oyuncunun eşi çıktı! 50 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı meğer...

Yeşilçam'ın efsanevi yapımlarından biri olan "Süt Kardeşler"de canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazınan Jale Altuğ'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Altuğ'un hepimizin bir dönem severek izlediği oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Jale Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusuymuş...