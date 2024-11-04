04 Kasım 2024, Pazartesi
Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit'in kardeşi bakın kim çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Hülya Koçyiğit, daha 16 yaşındayken 'Susuz Yaz' filmi ile sinema dünyasına adım atmıştı. Rol aldığı sayısız yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Genç yaşta şöhreti yakalayan Koçyiğit'in kız kardeşi de tanıdık çıktı. Nilüfer Koçyiğit meğer ablasından önce ilk o filmde oynamış...
Giriş Tarihi: 04.11.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:37