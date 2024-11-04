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Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit'in kardeşi bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Hülya Koçyiğit, daha 16 yaşındayken 'Susuz Yaz' filmi ile sinema dünyasına adım atmıştı. Rol aldığı sayısız yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Genç yaşta şöhreti yakalayan Koçyiğit'in kız kardeşi de tanıdık çıktı. Nilüfer Koçyiğit meğer ablasından önce ilk o filmde oynamış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:37
Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın kim çıktı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2014'te 'En iyi 100 Türk Filmi' oylamasında 'Susuz Yaz' filmi birinci sırada yer almıştı.

Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın kim çıktı!

Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin başrollerinde Hülya Koçyiğit, Erol Taş ve Ulvi Doğan gibi usta isimler yer alıyordu.

Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın kim çıktı!

1963 yapımı filmin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hülya Koçyiğit'in oynadığı ilk sinema filmi olmasıydı.

Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın kim çıktı!
Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın kim çıktı!

Koçyiğit, "Susuz Yaz" da yer aldığında sadece 16 yaşındaydı.