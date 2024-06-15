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Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen Survivor finaline çakarlı araçla giden Sahra Işık, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çekti. Tüm bunların ardından eski yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Yarışmaya tam 3 kez katılan Sahra bu sefer de estetiksiz görüntüleriyle gündem oldu. Eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Sahra Işık, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 11:56
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Survivor’un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Survivor'a defalarca katılan ve son olarak Survivor 2024 All Star'da boy gösteren Sahra, yarışmadan çekilmişti...

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Survivor’un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Voleybolcu kimliğiyle tanınan Işık, yarışmaya veda ettikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı. Son olarak Survivor All Star 2024 finaline Yağmur Banda ve Damla Can ile çakarlı araçla giren Sahra Işık'ın paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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Survivor’un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Bu olayla gündeme gelen Sahra'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen Sahra'nın eski hallerinin görenler ise şoke oldu.

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Survivor’un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Işık'ın estetiksiz haline bazı sosyal medya takipçileri, "Evrim geçirmiş", "Bu nasıl değişim" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sahra Işık başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...

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Survivor’un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Didem Soydan