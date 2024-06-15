Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık değişimiyle pes dedirtti! Estetik öncesi ve sonrası...

Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen Survivor finaline çakarlı araçla giden Sahra Işık, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çekti. Tüm bunların ardından eski yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Yarışmaya tam 3 kez katılan Sahra bu sefer de estetiksiz görüntüleriyle gündem oldu. Eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Survivor Sahra Işık, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...