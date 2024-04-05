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Survivor'dan elenen Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den büyük destek! İlk paylaşım geldi! "Benim şampiyonum"

Survivor All Star'da dün akşam nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta potada bulunan Poyraz, Sercan, Özgür ve Hakan, adada kalmak için büyük bir mücadele verdi. Programda yaşanan gerilim ve heyecan izleyicileri ekran başına kilitlerken elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 10:28
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Survivor’dan elenen Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den büyük destek! İlk paylaşım geldi! Benim şampiyonum

Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor All Star, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu hafta eleme potasında yer alan Özgür, Hakan, Poyraz ve Sercan arasında gerçekleştirilen düello, izleyicileri ekrana kilitledi. Kıyasıya bir mücadele sergilenen düelloda, ilk turda Sercan'a karşı 5-0, ikinci turda ise Hakan'a karşı 5-3'lük skorlarla mücadeleyi kaybeden Poyraz, yarışmadan elendi.

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Survivor’dan elenen Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den büyük destek! İlk paylaşım geldi! Benim şampiyonum

Dominik'e veda eden Yiğit Poyraz'a, sevgilisi Yasmin Erbil'den destek gecikmedi.

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Survivor’dan elenen Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den büyük destek! İlk paylaşım geldi! Benim şampiyonum

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile bir karesini paylaşarak 'Benim şampiyonum' notunu düştü.

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Survivor’dan elenen Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den büyük destek! İlk paylaşım geldi! Benim şampiyonum

İşte Yasmin Erbil başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Survivor’dan elenen Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil’den büyük destek! İlk paylaşım geldi! Benim şampiyonum

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