Survivor'dan elenen Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'den büyük destek! İlk paylaşım geldi! "Benim şampiyonum"

Survivor All Star'da dün akşam nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta potada bulunan Poyraz, Sercan, Özgür ve Hakan, adada kalmak için büyük bir mücadele verdi. Programda yaşanan gerilim ve heyecan izleyicileri ekran başına kilitlerken elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İşte detaylar...