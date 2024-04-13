Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu'nun kızının son haline bakın! Minik Lila büyüdükçe babasına benzemiş...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken dün, eleme heyecanı yaşandı. Eleme düellosunun final etabında Hakan ve Yasin nefes kesen bir mücadele sergiledi. Ancak maçın sonunda adaya veda eden isim Hakan oldu. Adadaki hal ve hareketleriyle büyük ses getiren yarışmacının hayatı da merak edilmeye başladı. Özellikle babasına benzerliğiyle dikkat çeken Lila'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte, Hakan- Gizem Hatipoğlu'nun minik kızları...