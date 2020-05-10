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Haberler Galeri Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Survivor 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın bu bölümünde ikinci dokunulmazlık için takımlar mücadele edecek. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara bir kötü haber verilecek. Fragmandaki bu açıklamanın ekrana yansımasının ardından kötü haberin ne olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada Survivor 2020'de ilk elenen isim Makbule'nin koronavirüse yakalandığı iddia edilirken, Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünün söylendiği konuşuldu. Peki, Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Giriş Tarihi: 10.05.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 14:30
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Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Survivor 2020 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2020'nin bu bölümünde Gönüllüler takımındaki tartışmanın ne olacağı merak edilirken, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama herkesi üzdü. Evrim ve Cemal Can'ın ağladığının görüldüğü fragmanda, Ersin Korkut'un başını öğe eğmesi sonrası kötü haberin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada ilk elenen yarışmacı Makbule'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Öte yandan Ersin Korkut'un köpeği Mes'in öldüğü haberini öğrendiği konuşuldu. Peki, Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi? İşte detaylar...

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Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

SURVİVOR'DAKİ KÖTÜ HABER NE?

Survivor'ın 72 bölümünde gözyaşları sel oluyor. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak. Bir haber vereceğim..." dedi.

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Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

ERSİN KORKUT KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından kötü haberin ne olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Ersin Korkut'un köpeği Mes'in öldüğü öğrenilmişti.

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Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Konseyde Ersin'in köpeği Mes'in öldüğü haberinin verildiği iddia edildi. Ancak konu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Kötü haberin ne olduğu bu akşam yayınlanacak 72. bölümde belli olacak.

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Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

MAKBULE'NİN KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Survivor 2020'den ilk elenen isim olan Makbule'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Ancak bu konu hakkında da resmi bir bilgi bulunmuyor.