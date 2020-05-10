Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Survivor 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın bu bölümünde ikinci dokunulmazlık için takımlar mücadele edecek. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara bir kötü haber verilecek. Fragmandaki bu açıklamanın ekrana yansımasının ardından kötü haberin ne olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada Survivor 2020'de ilk elenen isim Makbule'nin koronavirüse yakalandığı iddia edilirken, Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünün söylendiği konuşuldu. Peki, Survivor'daki kötü haber ne? Makbule korona mı oldu? Ersin Korkut köpeğinin öldüğünü öğrendi mi?

Giriş Tarihi: 10.05.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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