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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

Survivor 2020'de finale doğru geri sayım başlarken dün akşam yayınlanan konseyde ilginç anlar yaşandı. Haftanın 3'ncü dokunulmazlık oyununda birinci olan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Nisa ve Sercan yeniden karşı karşıya geldi. Nisa'ya duygularını açan ve reddedilen Sercan, aralarında geçenlerle ilgili anlattıklarıyla geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:55
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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda birinci olan Cemal Can, üçüncü eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi. Evrim, Nisa ve Sercan Yıldırım eleme aday olurken yarışmaya intikam konseyi damga vurdu.

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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

'TAHMİN EDİYORDUM'

Bir önceki dokunulmazlık oyununda birinci olan Sercan, Evrim'in ardından ikinci adayı olarak Nisa'nın adını vermişti. Sercan'ın ismi açıklamasının ardından Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı kendi ismini söylediğini ima etmişti.

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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

Sercan Yıldırım ise "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de bir gururum ve duruşum var" sözleri konseyi karıştırmış, konseyde yaşananların detayları merak konusu olmuştu.

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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

'KONSEYDE BU KONUYU AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Sercan Yıldırım, Nisa'nın konseydeki sözleri sonrası Evrim ve Elif'e içini dökerek, "O zaman her şey dökülsün. Ben bana gelen notları hiç açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" dedi.

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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

Konseyde ilk olarak sözü almak isteyen Sercan Yıldırım'ın şu açıklamaları yaptı;

"Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum."