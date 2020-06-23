Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı

Konseyde ilk olarak sözü almak isteyen Sercan Yıldırım'ın şu açıklamaları yaptı;

"Enteresan bir cevapla karşılaşmıştım. O sıra cevap vermek istedim ama sakin kalmayı tercih ettim. Şu ana kısmetmiş. En başından bugüne kadar birçok şey yaşandı. Hep koruyucu ben oldum ona karşı. İstemediği bir şeyi yapsın istemedim. Zarar görmesini istemedim ama zarar gören ben oldum."