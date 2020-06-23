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Survivor’da Sercan’dan aşk itirafı: Tek taraflı yaşanmadı
Survivor 2020'de finale doğru geri sayım başlarken dün akşam yayınlanan konseyde ilginç anlar yaşandı. Haftanın 3'ncü dokunulmazlık oyununda birinci olan Cemal Can, eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Nisa ve Sercan yeniden karşı karşıya geldi. Nisa'ya duygularını açan ve reddedilen Sercan, aralarında geçenlerle ilgili anlattıklarıyla geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:55
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