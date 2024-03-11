11 Mart 2024, Pazartesi
Survivor'da sakatlanan Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! 6 yıl önce boşanmışlar! Ece Arven'in babası...
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen Nagihan'ın sağlık durumu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde konseyde duygusal anlar yaşayan Karadere, kararını gözyaşları içinde açıkladı. Ancak, sevenlerini endişelendiren yarışmacının hayatı da merak edilmeye başlandı. Ünlü ismin evli olup olmadığını sorgulayanlar, Nagihan'ın eşini görünce adeta şaşırdı. Survivor Nagihan'ın 6 yıl önce ayrıldığı eşi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:00
- 1
- 101
- 2
- 101
- 3
- 101
- 4
- 101
- 5
- 101