Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

"PINAR'A TEŞEKKÜR ETTİM"

Olayın benimle ilgili kısmına gelecek olursak; hala konseyde oğlu beni tehdit ediyor, ben ona altın takmıştım. Yıllar önce ben 17 yaşında İstanbul'a geldiğimde kayınvalidemden arkadaşlarım adresimi istiyorlar. Ben özellikle Pınar'a ayrı teşekkür ettim, çok kıymetliydi benim için. Arkadaşlarımla birlikte gelmişti ve samimiyetimiz hiç olmamıştı. Maşallah yazısı almışlardı. Onu geri verebilirim, lanet olsun. Böyle saçma bir şey görmedim.