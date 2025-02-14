14 Şubat 2025, Cuma
Survivor'da Pınar ile Seda'nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...
Survivor All Star 2025'in son bölümünde Pınar Saka ve Sema Aydemir arasındaki kavga, sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçmişte de sorunlar yaşayan iki yarışmacı, birbirlerine ağır sözler söylerken, olaya aileler de karıştı. Kavga sonrası her iki tarafın ailesinden peş peşe açıklamalar geldi. Aydemir'in kardeşi Seda Ocak, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı.
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:22