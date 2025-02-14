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Survivor'da Pınar ile Seda'nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Survivor All Star 2025'in son bölümünde Pınar Saka ve Sema Aydemir arasındaki kavga, sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçmişte de sorunlar yaşayan iki yarışmacı, birbirlerine ağır sözler söylerken, olaya aileler de karıştı. Kavga sonrası her iki tarafın ailesinden peş peşe açıklamalar geldi. Aydemir'in kardeşi Seda Ocak, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:22
Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Survivor'un 12 Şubat Çarşamba akşamı geçmiş sezondan kavgalı olan Pınar Saka ve Sema Aydemir arasındaki yeni tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Kritik dokunulmazlık oyunu öncesi, Sema eşleşmede Pınar'ı seçince ortalık bir anda gerildi. Pınar ''Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunca oynayamaz'' dedi.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Kavga sırasında Pınar Saka, Sema Aydemir'e ''Benim eşim dünyaca ünlü müzisyen. Onu evde dinleme şansım var. Sen onun konserlerine bilet bulamazsın. Eşim dünya starlarıyla çalışıyor'' dedi.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Kavga sonrası iki tarafın ailesinden peş peşe paylaşım geldi. Pınar'ın eşi Erhan Seçkin'in sosyal medyadan eşinin olduğu kareyi ''Bizim camianın gelini. Notaların hanımı'' notuyla kahkaha emojisiyle yayınladı.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

En dikkat çeken ise geçtiğimiz yıl kavgaya karışan Sema'nın kardeşi Seda Ocak'ın paylaşımı oldu. İki gündür sosyal medyada olmayan ve bu yüzden yedek iddiaları ortaya atılan ünlü isim son noktayı koydu.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

"YEDEK DEĞİLİM"

Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Seda Ocak, "İki gündür sosyal medyada olmadığım için acaba yedek mi soruları çok gelmiş, yedek falan değilim. Rahatsızdım." dedi.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Ocak, yaşanan olaylara ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: "Dün akşamki olaylara gelecek olursak; gerçekten çok üzgünüm. Haklı ya da haksız görürsünüz buna takılmıyorum. Ama Sema'nın üzgünlüğü, kırgınlığı beni çok korkutuyor. Orası zaten çok zor bir yer. Tahammül edemedi ama Allah'tan kötü şeyler de yaşanmadı.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

"PINAR'A TEŞEKKÜR ETTİM"

Olayın benimle ilgili kısmına gelecek olursak; hala konseyde oğlu beni tehdit ediyor, ben ona altın takmıştım. Yıllar önce ben 17 yaşında İstanbul'a geldiğimde kayınvalidemden arkadaşlarım adresimi istiyorlar. Ben özellikle Pınar'a ayrı teşekkür ettim, çok kıymetliydi benim için. Arkadaşlarımla birlikte gelmişti ve samimiyetimiz hiç olmamıştı. Maşallah yazısı almışlardı. Onu geri verebilirim, lanet olsun. Böyle saçma bir şey görmedim.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

"OĞLUMA İFTİRA ATTILAR"

Oğlumun tehdit olayına da gelecek olursak; hakkımı asla helal etmeyeceğim bir tanesi oğlumun profil fotoğrafını koymuşlar hemen de silmişler. Bu kadar cahiller. Çocuk diyor ki hikaye geçmişine de baktım ben 21 yaşındayım bunun suç olduğunu biliyorum. Her şey bitti benim oğluma iftira atmak kaldı.

Survivor’da Pınar ile Seda’nın kavgası ortalığı karıştırdı! Oğluna iftira atmışlar...

Seda Ocak'ın oğlu