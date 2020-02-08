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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

Survivor 2020 kadrosuna katılan Aycan Yanaç sosyal medyanın gündemine oturdu. A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Aycan Yanaç, hem güzelliği hem de yeteneğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2020 kadrosunun açıklanmasıyla sosyal medyada en çok aranan isim olan Aycan Yanaç'ın özel hayatı merak konusu oldu. İşte, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 08.02.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 18:41
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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışması için geri sayım başladı. Programın sıkı takipçileri ünlüler kadrosuna yer alan Aycan Yanaç hakkında araştırma yapmaya başladı.

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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya gelen Yanaç, futbola Nünberg'de başladı ve daha sonra Köln'de devam etti.

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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

Ülkemizde de A Milli Kadın Futbol takımında forma giyen Aycan Yanaç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

İşte Aycan Yanaç'ın memleketi…

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Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

Uğur Güneş - Ankara