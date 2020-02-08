Survivor’a katılan Aycan Yanaç sosyal medyayı salladı! Aycan Yanaç aslen nereli?

Survivor 2020 kadrosuna katılan Aycan Yanaç sosyal medyanın gündemine oturdu. A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Aycan Yanaç, hem güzelliği hem de yeteneğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Survivor 2020 kadrosunun açıklanmasıyla sosyal medyada en çok aranan isim olan Aycan Yanaç'ın özel hayatı merak konusu oldu. İşte, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun yanıtı!