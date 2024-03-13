13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın'dan bomba yorum! Yunus Emre'nin hamile eşi...

Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın'dan bomba yorum! Yunus Emre'nin hamile eşi...

Survivor All Star 2024, rekabet kıyasıya devam ederken, yarışmacılar arasındaki ilişkiler gündem oluyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın ise sosyal medyada sık sık Survivor paylaşımları yla adından söz ettiriyor. Akanalın son olarak, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı. Aleyna Kalaycıoğlu'ndan pek haz etmeyen Akalın'ın yorumu büyük yankı uyandırırken, gözler Yunus Emre'nin hamile eşine çevrildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:27
  • 1
  • 130
Survivor Yunus Emre ve Aleyna’nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın’dan bomba yorum! Yunus Emre’nin hamile eşi...

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor ve olayların ardı arkası kesilmiyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, agresif tavırları ve aldığı cezalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle kadın yarışmacılarla olan yakınlığı, izleyiciler arasında eleştiriliyor.

  • 2
  • 130
Survivor Yunus Emre ve Aleyna’nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın’dan bomba yorum! Yunus Emre’nin hamile eşi...

Geçtiğimiz haftalarda, Gizem'in Yunus Emre'ye yakın temasları ve yüzünü tutarak kendine bakmaya zorlaması Survivor izleyicilerinin tepkisini çekmişti.

  • 3
  • 130
Survivor Yunus Emre ve Aleyna’nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın’dan bomba yorum! Yunus Emre’nin hamile eşi...

Ayrıca, yarışmada Yunus Emre'nin Aleyna ile konuşurken sarf ettiği "Bebeğim, 3 gündür ben de aynı şeyi yaşadım" şeklindeki sözleri de gündem oldu.

  • 4
  • 130
Survivor Yunus Emre ve Aleyna’nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın’dan bomba yorum! Yunus Emre’nin hamile eşi...

Yunus Emre'nin "Bebeğim" hitabının ardından sosyal medya yeniden ayağa kalktı ve yarışmacıya yönelik birçok yorum yapıldı.

Survivor'ın sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiriyordu.

  • 5
  • 130
Survivor Yunus Emre ve Aleyna’nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın’dan bomba yorum! Yunus Emre’nin hamile eşi...

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan pek haz etmeyen Akalın, yine yorumsuz kalamadı ve soluğu Twitter'da aldı. Konuyla ilgili yorum yapan şarkıcı, "Zerre sevmiyorum kızı ama asla senin düşündüğün cinste söylemiyor. Ben her gün aşkım diyorum herkese" ifadelerini kullandı.