Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın yakınlığı olay oldu! Demet Akalın'dan bomba yorum! Yunus Emre'nin hamile eşi...

Survivor All Star 2024, rekabet kıyasıya devam ederken, yarışmacılar arasındaki ilişkiler gündem oluyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri olan Demet Akalın ise sosyal medyada sık sık Survivor paylaşımları yla adından söz ettiriyor. Akanalın son olarak, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı. Aleyna Kalaycıoğlu'ndan pek haz etmeyen Akalın'ın yorumu büyük yankı uyandırırken, gözler Yunus Emre'nin hamile eşine çevrildi. İşte haberin detayları...