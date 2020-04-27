Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

Ama dediğim gibi, bence Aycan yarışmaya giderek zaten bir tercih yaptı ve bu tercihten sonra da futbola geri döner mi, dönmez mi açıkçası ben de bilmiyorum. Ama döner, kendi takımında çok iyi bir performans sergiler, "Hayır sen yarışmaya katıldın, gelme" de demem.