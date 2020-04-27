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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

Survivor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Aycan Yanaç'a kötü haber geldi. Bu sene Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan Aycan, A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamasıyla yıkıldı. Aycan'ı bir daha takıma çağırmayı düşünmediğini söyleyen Güngör, 'Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı' dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:04
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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, profesyonel futbolcu Aycan Yanaç'la ilgili kesin bir karar verdi. Güngör, Aycan Yanaç'ı Survivor'a katıldığı için bir daha milli takıma çağırmayacağını açıkladı.

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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda 22 yaşındaki milli futbolcu Aycan Yanaç'ın bir daha takıma çağrılmayacağını açıkladı.

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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

Güngör, sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

"Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar. Severek de bağrımıza basarız. Milli takım kapıları her zaman, herkese açık.

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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

Sadece Aycan bugün bir yarışma programında ve çok popüler olduğu için değil. Performansı iyi olan Türk bayrağını en iyi şekilde taşıyabilecek herkese kapılarımız sonuna kadar açık.

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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak

Ama dediğim gibi, bence Aycan yarışmaya giderek zaten bir tercih yaptı ve bu tercihten sonra da futbola geri döner mi, dönmez mi açıkçası ben de bilmiyorum. Ama döner, kendi takımında çok iyi bir performans sergiler, "Hayır sen yarışmaya katıldın, gelme" de demem.