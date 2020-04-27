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Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç’a büyük şok! Takıma bir daha çağrılmayacak
Survivor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Aycan Yanaç'a kötü haber geldi. Bu sene Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan Aycan, A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamasıyla yıkıldı. Aycan'ı bir daha takıma çağırmayı düşünmediğini söyleyen Güngör, 'Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı' dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:04
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