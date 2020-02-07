Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu

Survivor'ın eski şampiyonlarından Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Genç çiftin bu evlilikten Murathan adında bir de çocukları oldu ancak bir süre sonra anlaşamayıp boşandılar. Kısa bir süre içinde yeniden başlayacak olan Survivor'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali herkesi şoke etti.