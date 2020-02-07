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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu

Survivor'ın eski şampiyonlarından Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Genç çiftin bu evlilikten Murathan adında bir de çocukları oldu ancak bir süre sonra anlaşamayıp boşandılar. Kısa bir süre içinde yeniden başlayacak olan Survivor'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:22
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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu

Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş son fotoğraflarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Sevilen oyuncuların yıllar içindeki değişimleri herkesi şaşırtırken, Uğur Pektaş'ın yeni stili sosyal medyayı salladı.

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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu

İşte Gamze Özçelik Uğur Pektaş çifti dahil ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu

Uğur Pektaş

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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu
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Survivor Uğur Pektaş yeniden yarışacak! Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak Uğur Pektaş'ın son hali olay oldu