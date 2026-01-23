Survivor sonrası ayrı düştüler! Dilan Çıtak ve eşi ayrı ülkelerde...

DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI

Elendiği konseyde gözyaşlarına hâkim olamayan Çıtak, yaptığı duygusal veda konuşmasıyla izleyenleri derinden etkilemişti. Yarışmaya erken veda ettiğini belirten ünlü şarkıcı, ''Çok erken ama gidiyorum. Hem mutluyum hem mutsuzum. Bugünkü yarışı gerçekten çok kazanmak istedim. Çok güzel bir 17 gün geçirdim. Ben çok dışlanmıştım belli bir kesim tarafından. Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız. O yüzden size çok büyük bir saygı duyuyorum. Ben çünkü malumunuz. Hatta hep derim Acun Ilıcalı amcam olsa diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Bana Dilan olarak sahip çıktığınız için. Umarım tekrar yollarımız kesişir'' ifadelerini kullanmıştı.