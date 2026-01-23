Survivor sonrası ayrı düştüler! Dilan Çıtak ve eşi ayrı ülkelerde...
Survivor macerası yalnızca 17 gün süren Dilan Çıtak'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yarışmadan elendikten sonra Dominik'ten Türkiye'ye döneceği düşünülen Çıtak, rotasını ABD'ye çevirirken, boşanacağı iddia edilen eşi Levent Dörter'in farklı ülkede olması dikkatlerden kaçmadı.
Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Heyecanın ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak olmuştu.
DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI
Elendiği konseyde gözyaşlarına hâkim olamayan Çıtak, yaptığı duygusal veda konuşmasıyla izleyenleri derinden etkilemişti. Yarışmaya erken veda ettiğini belirten ünlü şarkıcı, ''Çok erken ama gidiyorum. Hem mutluyum hem mutsuzum. Bugünkü yarışı gerçekten çok kazanmak istedim. Çok güzel bir 17 gün geçirdim. Ben çok dışlanmıştım belli bir kesim tarafından. Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız. O yüzden size çok büyük bir saygı duyuyorum. Ben çünkü malumunuz. Hatta hep derim Acun Ilıcalı amcam olsa diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Bana Dilan olarak sahip çıktığınız için. Umarım tekrar yollarımız kesişir'' ifadelerini kullanmıştı.
"AİLEME DÖNÜYORUM" DEMİŞTİ
Survivor macerasının ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yapan Dilan Çıtak, ''İyi ki Survivor'a evet dediğim bir gün yaşıyorum... Tüm izleyenlere herkese çok teşekkür ederim. Güzel kalplerinizden öperim. Acun medya ekibi iyi ki varsınız ve cansınız iyi ki sizleri tanımışım... 15 Ocak 2026.. Ve güzel adam Acun Ilıcalı... Kocaman bir iyi ki.. İyi ki sizi tanımışım... Her şey için çok ama çok teşekkürler. Aileme dönüyorum'' notunu düşmüştü. ifadelerini kullanmıştı.
NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ancak Çıtak, Instagram'daki son paylaşımıyla dikkat çekti. Survivor hayallerine veda eden ünlü ismin Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı. Çıtak'ın, ABD'nin Florida eyaletinde, Miami'de olduğu öğrenildi.
BOŞANIYORLAR MI?
Öte yandan, bir süredir boşanacakları iddia edilen eşi Levent Dörter'in ise İtalya'da bulunması dikkat çekti.