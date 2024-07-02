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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! 'Duygusal kan bağı kurdum' demişti! Meğer sevgilisiyle...

Survivor Ogeday'ın son halini gören şaşırdı! Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olan Ogeday, her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Yarışma boyunca sergilediği performansı ve kazandığı şampiyonlukla adını duyuran ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla çekti. İmaj değişikliğiyle dikkat çeken Ogeday, sevgilisiyle paylaştığı pozlarla da ilgi odağı oldu. İşte Survivor Ogeday'ın gündem olan paylaşımları...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 10:21
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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! ’Duygusal kan bağı kurdum’ demişti! Meğer sevgilisiyle...

Survivor All Star'ın şampiyonu olan Ogeday son olarak, "Duygusal bağ kurdum" dediği sakallarını keserek yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! ’Duygusal kan bağı kurdum’ demişti! Meğer sevgilisiyle...

SAKALLARINI KESTİ!

Ogeday Girişken, son röportajında "Sakallarımla duygusal bağ kurdum, kesemiyorum" demişti.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! ’Duygusal kan bağı kurdum’ demişti! Meğer sevgilisiyle...

Sakallı haliyle "Görüşürüz" yazan bir paylaşım yapan Ogeday sakallarını kestirirken, yeni halini "Merhaba" yazarak paylaştı.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! ’Duygusal kan bağı kurdum’ demişti! Meğer sevgilisiyle...

Bıyıklı imajıyla dikkat çeken Ogeday'ın yeni imajına beğeni yağmuruna tutuldu.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! ’Duygusal kan bağı kurdum’ demişti! Meğer sevgilisiyle...

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran ünlü isim, sevgilisiyle verdiği pozlarla da ilgi odağı oluyor.