Survivor şampiyonu Ogeday Girişken bu kez şaşırttı! 'Duygusal kan bağı kurdum' demişti! Meğer sevgilisiyle...

Survivor Ogeday'ın son halini gören şaşırdı! Survivor All Star 2024'ün şampiyonu olan Ogeday, her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Yarışma boyunca sergilediği performansı ve kazandığı şampiyonlukla adını duyuran ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla çekti. İmaj değişikliğiyle dikkat çeken Ogeday, sevgilisiyle paylaştığı pozlarla da ilgi odağı oldu. İşte Survivor Ogeday'ın gündem olan paylaşımları...