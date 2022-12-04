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Haberler Galeri Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan olay pozlar

Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan olay pozlar

2021 Survivor şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kere başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı dönem yarışmada olan İlayda Şeker, birinci düğünlerini Kapadokya'da ikinci düğünlerini ise Antalya'da yapmıştı. Düğün için bütün olanaklarını seferber eden çiftten İlayda Şeker'in gelinliği çok konuşulurken düğünde paralar havada uçuşmuştu. Çiçeği burnunda çiften yeni pozlar sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 15:01
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Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

Düğünde paralar havada uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan balayı pozları!

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Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in paraların havada uçuştuğu düğünleri çok konuşulmuştu.

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Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

Survivor şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile yarışmacı İlayda Şeker çifti bir değil 2 düğün yaptı. Düğün için kesenin ağzını açan çift balayı için soluğu Dubai'de aldı. İkilinin düğünde paraların havalara saçılması ilgi görmüştü.

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Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

İsmail Balaban yarışmada Gazme Atakan ile nişanını bozduktan sonra yarışmadaki İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan Şeker geçtiğimiz hafta evlendi.

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Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

DUBAİ'DE BALAYI

'Survivor 2021' şampiyonu Balaban ve İlayda Şeker iki düğün yaptı ve düğünde de paralar havada uçuştu. Düğünde harcamadan kaçınmayan çift balayı için ise Dubai'yi tercih etti.

Balaban ve İlayda Şeker çifti balayından bolca paylaşım yaptı. Çiftin paylaşımlarında İlayda Şeker'in bikinili poz vermemeye çalışması da gözlerden kaçmadı.