Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay pozlar

DUBAİ'DE BALAYI

'Survivor 2021' şampiyonu Balaban ve İlayda Şeker iki düğün yaptı ve düğünde de paralar havada uçuştu. Düğünde harcamadan kaçınmayan çift balayı için ise Dubai'yi tercih etti.

Balaban ve İlayda Şeker çifti balayından bolca paylaşım yaptı. Çiftin paylaşımlarında İlayda Şeker'in bikinili poz vermemeye çalışması da gözlerden kaçmadı.