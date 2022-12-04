04 Aralık 2022, Pazar
Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Düğünde paralar hava uçuşmuştu! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan olay pozlar
2021 Survivor şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kere başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı dönem yarışmada olan İlayda Şeker, birinci düğünlerini Kapadokya'da ikinci düğünlerini ise Antalya'da yapmıştı. Düğün için bütün olanaklarını seferber eden çiftten İlayda Şeker'in gelinliği çok konuşulurken düğünde paralar havada uçuşmuştu. Çiçeği burnunda çiften yeni pozlar sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 15:01
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