01 Mart 2024, Cuma
Survivor Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...
Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın yankısı hala sürüyor. Bu olaya ilişkin ikilinin ailelerinden herhangi bir yorum gelmemişti. Ancak Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin sessizliğini bozdu ve yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte, Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'in gündem olan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:52
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