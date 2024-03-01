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Haberler Galeri Survivor Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Survivor Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın yankısı hala sürüyor. Bu olaya ilişkin ikilinin ailelerinden herhangi bir yorum gelmemişti. Ancak Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin sessizliğini bozdu ve yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte, Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'in gündem olan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:52
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Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, yıldızının bir türlü barışmadığı, kendisi gibi eski milli atlet Pınar Saka'ya şiddet uyguladığı için All Star'dan diskalifiye edilmişti. Pınar'ın eşi Erhan Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Pınar Saka'nın eşinin yaşanan şiddetten dolayı tepki gösterdiği paylaşım gündem oldu.

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Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

PINAR'IN EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sitem eden Erhan Seçkin şu ifadeleri kullandı:

"Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz. İleride ismimizi bile düşünerek hatırlayacağınız zamanda kim bilir hangi isimler konuk olacak. Ben devlet sanatçılığına, eşim de üst düzey yöneticilik hayatına devam edecek. Ama siz çekirdek çıtlarken yine birilerine küfürler yağdıracaksınız. Sizin yapınız bu, maalesef ki bundan besleniyorsunuz"

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Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Survivor All Star'ın 26 Şubat tarihli bölümüne Sema Aydemir - Pınar Saka kavgası damga vurdu. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi.

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Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke ederken Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde nihai kararı açıkladı. Sema Aydemir yaşadıklarını anlatıp utancını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.