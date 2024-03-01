Survivor Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’den olay sözler! Kavga sonrası Sema Aydemir diskalifiye edilmişti...

PINAR'IN EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sitem eden Erhan Seçkin şu ifadeleri kullandı:

"Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz. İleride ismimizi bile düşünerek hatırlayacağınız zamanda kim bilir hangi isimler konuk olacak. Ben devlet sanatçılığına, eşim de üst düzey yöneticilik hayatına devam edecek. Ama siz çekirdek çıtlarken yine birilerine küfürler yağdıracaksınız. Sizin yapınız bu, maalesef ki bundan besleniyorsunuz"