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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Survivor 2020'deki performanslarıyla bu yıla damga vuran Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmişti. Yarışmanın ardından ayrılmayan ve sık sık birlikte zaman geçiren ikili, şimdi de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme oturdu. Nisa'nın Barış'ı öptüğü video sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 08:49
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