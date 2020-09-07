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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Survivor 2020'deki performanslarıyla bu yıla damga vuran Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmişti. Yarışmanın ardından ayrılmayan ve sık sık birlikte zaman geçiren ikili, şimdi de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme oturdu. Nisa'nın Barış'ı öptüğü video sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 08:49
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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme'de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden yeni paylaşım geldi.

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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.

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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın Çeşme'de görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti. Yarışma bittikten sonra birbirinden ayrılmayan Nisa ve Barış iddialara yanıt vermemişti.

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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sık sık birlikte görüntülenen ikili Yılmaz Vural'ı ziyarete de birlikte gitmişti. Tüm fanların gözü Barış ve Nisa'da iken ikiliden şaşırtan bir hareket geldi.

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Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyayı salladı.