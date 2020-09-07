Survivor Nisa ve Barış’ın yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı!

'Survivor 2020'de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme'de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden yeni paylaşım geldi.

