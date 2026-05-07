Survivor Nefise’nin annesi sosyal medyayı salladı: "Utanıyorduk"

Survivor 2026'da iletişim oyununu kazanan Nefise'nin annesi Güner Karatay, adaya adım atar atmaz kızının hem dış görünüşünü hem de özel hayatını hedef alan samimi ve sert eleştirileriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yarışmanın ilk günlerinde yüzündeki şişlikler ve dudak üstündeki leke görünümüyle sosyal medyada çok konuşulan Nefise'ye en ağır eleştiri annesinden geldi.

Kızının görüntüsünden rahatsız olduğunu gizlemeyen Güner Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bak dudakların biraz düzeldi azıcık. O şiş dudakların gitti. Bıyıklıydın. Survivor'ın ilk günlerinde utanıyorduk. Bu nasıl bir surat? Sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O nasıl bir surattı öyle? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu görürsün."

Nefise ise bu sözler üzerine "Ne kadar kötü konuşuyor ya" diyerek güldü.