Survivor Nefise’nin annesi sosyal medyayı salladı: "Utanıyorduk"
Survivor 2026'nın iddialı ismi Nefise Karatay, iletişim ödülünde kavuştuğu annesi Güner Karatay'ın sert eleştirileriyle neye uğradığını şaşırdı. Kızının yüzündeki değişimlerden aşk hayatına kadar her detayı anne Karatay'ın, "Bıyıklıydın, utanıyorduk" çıkışı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Survivor 2026'da iletişim oyununu kazanan Nefise'nin annesi Güner Karatay, adaya adım atar atmaz kızının hem dış görünüşünü hem de özel hayatını hedef alan samimi ve sert eleştirileriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
"SURVİVOR'IN İLK GÜNLERİNDE UTANIYORDUK"
Yarışmanın ilk günlerinde yüzündeki şişlikler ve dudak üstündeki leke görünümüyle sosyal medyada çok konuşulan Nefise'ye en ağır eleştiri annesinden geldi.
Kızının görüntüsünden rahatsız olduğunu gizlemeyen Güner Karatay, şu ifadeleri kullandı:
"Bak dudakların biraz düzeldi azıcık. O şiş dudakların gitti. Bıyıklıydın. Survivor'ın ilk günlerinde utanıyorduk. Bu nasıl bir surat? Sen bütün estetikçileri dolaşmışsın herhalde. O nasıl bir surattı öyle? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu görürsün."
Nefise ise bu sözler üzerine "Ne kadar kötü konuşuyor ya" diyerek güldü.
AŞK TRAFİĞİ BABAYI KIZDIRDI: "KISMETSE OLUR'A GİDİYORUZ"
Anne Karatay'ın hedefinde sadece Nefise'nin dış görünüşü değil, bitmek bilmeyen "aşk defterleri" de vardı.
İşte Güner Karatay şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk ne yaptı, neymiş 'ss' yazmış demek ki edepli. Ne kadar güzel yazsın, ben daha mutlu oldum onun öyle şeyler yazmasından. Konuştun mu sonra? Sen gider sevgili peşinde koşarsan... 2024'te de Fanis vardı. Fanis'i de hiç unutmuyoruz. Her Yunan oyununda 'Fanis, Fanis'. Ne Fanis? 'Kısmetse Olur'a gidiyoruz. Baban dedi ki, baban kızıyor sana. Dedim ki baban kızıyor, ben de seni koruyorum.
Dedi ki 'Al kızını Dominik'e yerleş, ikiniz orada oturun' dedi. Ben gelirim artık seni parkura götürür getiririm, elinden tutarım. İstemiyor adam, kızıyor. Konuyu açmak istemiyorum sürekli de bitti zaten bu konu. Aç zaten Survivor'da başka bir şey izlemiyoruz ki, sadece senin aşk hayatın, aç! Allah'tan bu ara biraz performansın çıktı da... Yok hep aşk, hep aşk ya."
SEVGİLİSİNDEN GELEN MEKTUBA SİNİRLENMİŞTİ
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, sevgilisinden gelen mektubu okuduktan sonra sinirlenmişti.
Karatay, ödül oyunu sonrası sevgilisinden gelen mektupla büyük şok yaşamıştı:
"Ne doğum günüm kutlanmış, ne aşkım denmiş, ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna SS yazılmış. Hiç kimse buna anlam veremedi. Yani bir arkadaşıyla konuşuyor gibi bir yazı yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok. Kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım'' ifadelerini kullanmıştı.