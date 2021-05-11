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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında her iki takımda eşit sayıda kazanım elde etti. Şampiyonluk adayları Batuhan ve Poyraz'ın eleme adayı olması sonrasında hangi isimin veda edeceği merak ediliyor. SMS birincisi olan isimlerin söyleyeceği kişilerde aday olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...