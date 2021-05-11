Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda edecek. Ünlüler ve gönüllüler takımında bir isim bu akşam adaya veda edecek. Poyraz ve Batuhan'ın eleme adayı olduğu akşamda kimlerin diğer adaylar olacağı merak ediliyor. 17. hafta SMS sıralaması sonrasında Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...