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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında her iki takımda eşit sayıda kazanım elde etti. Şampiyonluk adayları Batuhan ve Poyraz'ın eleme adayı olması sonrasında hangi isimin veda edeceği merak ediliyor. SMS birincisi olan isimlerin söyleyeceği kişilerde aday olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 23:25
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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda edecek. Ünlüler ve gönüllüler takımında bir isim bu akşam adaya veda edecek. Poyraz ve Batuhan'ın eleme adayı olduğu akşamda kimlerin diğer adaylar olacağı merak ediliyor. 17. hafta SMS sıralaması sonrasında Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor 2021'de sezonun en kritik elemesi yapılacak. Elenen isim, çeyrek final öncesi elenen son isim olacak. Poyraz ve Batuhan'dan sonra çıkacak eleme adayları merakla bekleniyor. Çıkacak dört eleme adayı arasından 18. Hafta SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı, Survivor'da elenecek.

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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni haftada Ünlüler Gönüllüler takımları karıştırıldı ve yeni kadroları ile Mavi – Kırmızı takım oluşturuldu. Bu takımların verdiği dokunulmazlık mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Bu yüzden iki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan'ı, Mavi takım Poyraz'ı aday olarak gösterdi.

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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Strateji yapan iki takımdan SMS birincileri birer isim daha söyleyecek. Poyraz Ve Batuhan'ın SMS birincisi olması durumunda ikinciden de eleme adayı söylemesi istenecek.

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Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR 11 MAYIS SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI

Yeni haftanın SMS sıralaması henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.