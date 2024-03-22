Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila'nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Hakan Hatipoğlu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. "Var Mısın Yok Musun" programında tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren yarışmacının ailesi, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Özellikle kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ünlü çiftin kızları Lila, babasına benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Hakan Hatipoğlu'nun kızı Lila'nın son hali...