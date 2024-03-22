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Haberler Galeri Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila'nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila'nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Hakan Hatipoğlu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. "Var Mısın Yok Musun" programında tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren yarışmacının ailesi, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Özellikle kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ünlü çiftin kızları Lila, babasına benzerliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Hakan Hatipoğlu'nun kızı Lila'nın son hali...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:14
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Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun kızları Lila’nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun kızları Lila’nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı.

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Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun kızları Lila’nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

2010 yılında yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu. Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer aldı.

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Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun kızları Lila’nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Hakan Hatipoğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Çiftin Lila isminde bir çocukları vardır.

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Survivor Hakan ve Gizem Hatipoğlu’nun kızları Lila’nın son haline bakın! Büyümüş babasının kopyası olmuş...

Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren yarışmacının kızı hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü çiftin kızları Lila'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.