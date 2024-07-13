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Survivor Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu'nun görümcesi...

Var Mısın Yok Musun programı ile tanınan Hakan Hatipoğlu, televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz isimlerden oldu. Survivor yarışmasına birden fazla katılmış olan Hatipoğlu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Gizem Hatipoğlu ile evliliğinden Lila isminde bir kızı olan ünlü isim, yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Diğer yandan Hakan Hatipoğlu'nun hayatını merak edip araştıranlar kız kardeşinin de tanıdık biri olduğunu görünce şaşırdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 12:16
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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi...

"Survivor" ve "Var mısın Yok Musun" yarışmalarıyla ile adını geniş kitlelere duyuran Hakan Hatipoğlu, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi...

Survivor All Star 2024 sezonunda da yarışan ünlü isim bu kez de kız kardeşiyle gündem oldu. Abisine olan benzerliğiyle dikkat çeken Zeynep Hatipoğlu, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi...

Gizem Hatipoğlu ile Hakan Hatipoğlu'nun Lila isminde bir kızı bulunuyor. Öte yandan Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz gün verdiği röportajda eşinin kıyafetleriyle ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Taşınma sürecinde kolilenmiş eşyaları sayan Hakan Hatipoğlu, ''Gizem Hatipoğlu 135 koli kıyafetle, rekoru kırmış olabilir'' demişti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi...

İşte Hakan Hatipoğlu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ