Survivor Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş! O da çok tanıdık! Gizem Hatipoğlu'nun görümcesi...

Var Mısın Yok Musun programı ile tanınan Hakan Hatipoğlu, televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz isimlerden oldu. Survivor yarışmasına birden fazla katılmış olan Hatipoğlu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Gizem Hatipoğlu ile evliliğinden Lila isminde bir kızı olan ünlü isim, yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Diğer yandan Hakan Hatipoğlu'nun hayatını merak edip araştıranlar kız kardeşinin de tanıdık biri olduğunu görünce şaşırdı.