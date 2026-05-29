Survivor’daki ihanet iddialarına Beyza’dan cevap: Demet Akalın çok sinirlendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, elenmesinin ardından hakkındaki aşk ve ihanet iddialarına ilk kez yanıt verdi. Sercan Yıldırım ile yaşadığı iddia edilen yakınlaşma ve bu süreçte sevgilisi Kerimhan Duman tarafından takipten çıkarılmasıyla magazin gündemini sarsan Gemici'yi, Demet Akalın da sert sözlerle eleştirdi.

Survivor 2026'ye günler önce veda eden Beyza Gemici, elenmesinin ardından hakkındaki aşk ve ihanet iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Yarışma esnasında Sercan Yıldırım ile yaşadığı iddia edilen yakınlaşma ve bu süreçte sevgilisi Kerimhan Duman tarafından takipten çıkarılmasıyla magazin gündemini sarsan Gemici, tüm söylentileri kesin bir dille reddetti.

"SAF DOSTLUĞU BAŞKA YERLERE ÇEKTİLER"

Adadaki zorlu yaşam şartlarına vurgu yapan Beyza Gemici, Sercan Yıldırım ile olan ilişkisinin tamamen bir takım arkadaşlığına dayandığını belirtti. Yaşananları "acısımasızca yazılan senaryolar" olarak nitelendiren Gemici, şu ifadeleri kullandı:

"Ada şartlarında açlıkla ve özlemle mücadele ederken herkes birine tutunmaya çalışıyor. Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek gerçekten çok acımasızca. Alnım ak, başım dik! Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramıza saygısızlık etmek... Hiçbir şey yapmadım."

DEMET AKALIN'DAN SERT ÇIKIŞ: AZ KALSIN İNANIYORDUK SANA

Beyza Gemici'nin açıklamaları, Survivor'ın sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı ikna etmeye yetmedi. Gemici'nin savunmasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Akalın, şu sert ifadeleri kullandı:

"Baby sus! Az kaldı inanıyorduk sana. Duygularımızla oynamayın ya, dürüst olun! Akıcı konuşabiliyorsun, inanılır gibi değil! Bizim içimizde hala saflık var, çalmayın bizden bunu! Yapma, sus!"

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Beyza Gemici'nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler iki farklı kutba ayrıldı:

Eleştirenler: Birçok izleyici, Gemici'nin yarışma esnasındaki sessizliğini ve Acun Ilıcalı'nın yönelttiği sorular karşısındaki tutumunu sorguladı. "O an susmak yerine ilişkine sahip çıksaydın, bugün bu açıklamaların inandırıcı olabilirdi" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Destekleyenler: Gemici'nin sadık hayran kitlesi ise onun yanında durmaya devam etti. Sosyal medya platformlarında "Güzel kalbine şahidim" ve "Yüzü kadar kalbi de güzel" gibi destek mesajlarıyla Gemici'ye moral vermeye çalıştı.

Survivor All Star'da son günlerin en çok tartışılan konusu olan Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım'ın ada buluşması, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı. Beyza'nın Mavi takım kampından yüzerek Kırmızı takım kampına geçmesi ve Sercan Yıldırım ile birlikte görülmesi, izleyiciler ve yarışmacılar arasında büyük bir merak konusu olmuştu.

ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI: POLEMİK YARATMAK ÇOK YANLIŞ!

Beyza'nın gizemli ada ziyareti ve yarışma esnasında Acun Ilıcalı'nın sorularını geçiştirmesi, sosyal medyada "aşk" dedikodularını alevlendirdi.

SEVGİLİSİ TAKİPTEN ÇIKTI

İddiaların odağında yer alan Beyza'nın sevgilisi, Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Kerimhan Duman'ın, bu gelişmeler üzerine sevgilisini takipten çıkması "ihanet" iddialarını güçlendirmişti.

Konuyla ilgili ortaya atılan senaryolara ve büyüyen tartışmalara karşı ada konseyinde sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, olayın perde arkasını net bir dille açıkladı. İddiaların önünü kesmek ve yanlış anlaşılmaları gidermek için detayları paylaşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Beyza, Mavi takım kampından yüzerek Kırmızı takım kampına gidiyor. Orada, ekibimizin görebileceği ve herkesin fark edebileceği kampın tam köşesinde Sercan ile konuşurken ekibimiz onları fark ediyor. Uyarıldıklarında da 'Evet, burada hatalıyız' diyerek hatayı kabul ediyorlar. Olay bundan ibaret."

Ilıcalı, olayın abartıldığını vurgulayarak, "Sercan ile Beyza, herkesin görebileceği açık bir alanda konuşurken ekip tarafından fark ediliyor. Bununla ilgili polemik yaratmanın çok yanlış olacağını düşünüyorum. Konu budur, bunun altını özellikle çiziyorum" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

GÖZLER ŞİMDİ KERİMHAN DUMAN'DA

Acun Ilıcalı'nın "sadece bir konuşma" olarak nitelendirdiği bu olay sonrası, kamuoyunun gözü Beyza Gemici'nin özel hayatına çevrildi.

