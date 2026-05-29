Survivor’daki ihanet iddialarına Beyza’dan cevap: Demet Akalın çok sinirlendi
Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Beyza Gemici, elenmesinin ardından hakkındaki aşk ve ihanet iddialarına ilk kez yanıt verdi. Sercan Yıldırım ile yaşadığı iddia edilen yakınlaşma ve bu süreçte sevgilisi Kerimhan Duman tarafından takipten çıkarılmasıyla magazin gündemini sarsan Gemici'yi, Demet Akalın da sert sözlerle eleştirdi.
"SAF DOSTLUĞU BAŞKA YERLERE ÇEKTİLER"
Adadaki zorlu yaşam şartlarına vurgu yapan Beyza Gemici, Sercan Yıldırım ile olan ilişkisinin tamamen bir takım arkadaşlığına dayandığını belirtti. Yaşananları "acısımasızca yazılan senaryolar" olarak nitelendiren Gemici, şu ifadeleri kullandı:
"Ada şartlarında açlıkla ve özlemle mücadele ederken herkes birine tutunmaya çalışıyor. Sercan ile aramızda sadece çok iyi bir dostluk vardı. Oradaki saf dostluğu alıp başka yerlere çekmek gerçekten çok acımasızca. Alnım ak, başım dik! Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramıza saygısızlık etmek... Hiçbir şey yapmadım."
DEMET AKALIN'DAN SERT ÇIKIŞ: AZ KALSIN İNANIYORDUK SANA
Beyza Gemici'nin açıklamaları, Survivor'ın sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı ikna etmeye yetmedi. Gemici'nin savunmasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Akalın, şu sert ifadeleri kullandı:
"Baby sus! Az kaldı inanıyorduk sana. Duygularımızla oynamayın ya, dürüst olun! Akıcı konuşabiliyorsun, inanılır gibi değil! Bizim içimizde hala saflık var, çalmayın bizden bunu! Yapma, sus!"
İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
Beyza Gemici'nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler iki farklı kutba ayrıldı:
Eleştirenler: Birçok izleyici, Gemici'nin yarışma esnasındaki sessizliğini ve Acun Ilıcalı'nın yönelttiği sorular karşısındaki tutumunu sorguladı. "O an susmak yerine ilişkine sahip çıksaydın, bugün bu açıklamaların inandırıcı olabilirdi" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.
Destekleyenler: Gemici'nin sadık hayran kitlesi ise onun yanında durmaya devam etti. Sosyal medya platformlarında "Güzel kalbine şahidim" ve "Yüzü kadar kalbi de güzel" gibi destek mesajlarıyla Gemici'ye moral vermeye çalıştı.
Survivor All Star'da son günlerin en çok tartışılan konusu olan Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım'ın ada buluşması, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı. Beyza'nın Mavi takım kampından yüzerek Kırmızı takım kampına geçmesi ve Sercan Yıldırım ile birlikte görülmesi, izleyiciler ve yarışmacılar arasında büyük bir merak konusu olmuştu.