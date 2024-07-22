22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Survivor Avatar Atakan'ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Survivor All Star 2024 sezonunda da yarışan Avatar Atakan, aile hayatıyla da adından söz ettiriyor. Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmış, ardından ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sarışınlığıyla dikkat çeken Aslan, sosyal medyada da ilgi odağı olmaya başladı. İşte Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:37 Güncelleme: 22.07.2024 11:37
  • 1
  • 161
Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Survivor'ın 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ve çocuklarıyla tatil sezonunu açtı.

  • 2
  • 161
Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Ünlü çift, şimdilerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla da gündem oluyor.

  • 3
  • 161
Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Asıl adıyla Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Leon Aslan'ı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

  • 4
  • 161
Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Atakan ve Serap Arslan çifti, ikinci çocukları Zenia'yı da kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Aslan'ın sarılığının yanında minik Zeina'nın esmerliği ise gören herkesi şaşırtmıştı.

  • 5
  • 161
Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Sapsarı saçları ve sevimliliğiyle dikkat çeken Aslan'ın son hali ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.