Survivor Avatar Atakan'ın oğlu Aslan babasının kopyası olmuş! Son haliyle şaşırtıyor! Esmer güzeli kızı da var...

Survivor All Star 2024 sezonunda da yarışan Avatar Atakan, aile hayatıyla da adından söz ettiriyor. Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmış, ardından ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sarışınlığıyla dikkat çeken Aslan, sosyal medyada da ilgi odağı olmaya başladı. İşte Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın son hali...