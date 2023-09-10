Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

Survivor All-Star 2024 heyecanı her geçen gün daha da artıyor. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından şimdi de Survivor macerasına katılacak isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım duyuruldu.