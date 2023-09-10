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Haberler Galeri Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

Survivor All-Star 2024 heyecanı her geçen gün daha da artıyor. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından şimdi de Survivor macerasına katılacak isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım duyuruldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 11:34
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Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor’dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

Survivor All-Star 2024 için oldukça iddialı bir kadro oluşturuldu. Geçen yılın düşük ilgiye sahip sezonunun ardından, bu sefer bomba isimleri Survivor sahnesine davet edildi. İşte Survivor kadrosuna en yeni dahil olan isim...

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Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor’dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken'den sonra 'Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.' mesajını paylaşmıştı.

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Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor’dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimlerden biri daha açıklandı. Acun Ilıcalı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın da Survivor kadrosunda olacağını duyurdu.

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Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor’dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?

SERCAN YILIDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.