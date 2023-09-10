HaberlerGaleriSurvivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?
Survivor All Star 2024 kadrosuna yeni isim! Eski futbolcu Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elendi mi, kaçıncı olmuştu?
Survivor All-Star 2024 heyecanı her geçen gün daha da artıyor. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından şimdi de Survivor macerasına katılacak isimlerden biri olarak Sercan Yıldırım duyuruldu.