Survivor 2022 kadrosu: Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler takımında kimler var? 2022 Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor 2022 All-Star kadrosu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımların yarışmacıları belli oldu. Ünlülerde 7 erkek, 6 kadın, Gönüllülerde 7 erkek, 6 kadın olmak üzere toplam 26 yarışmacı bulunuyor. Peki, Survivor All-Star Ünlüler Gönüllüler takımında kimler var? 2022 Survivor ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2022 kadrosu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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