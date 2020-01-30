Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2020 için sayılı günler kaldı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek Survivor'ın ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Öte yandan Survivor 2020'nin yarışmacıları da belli olmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışacak yarışmacıları kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 20:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





