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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2020 için sayılı günler kaldı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek Survivor'ın ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Öte yandan Survivor 2020'nin yarışmacıları da belli olmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışacak yarışmacıları kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 20:16
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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

Ekranların merakla beklenen yarışma programı Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Yarışma programının ne zaman başlayacağını merak edenler Survivor 2020 ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti.

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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

Acun Ilıcalı, ilk kesinleşen yarışmacının da oyuncu Ersin Korkut olduğunu açıkladı.

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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

Ersin Korkut

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Survivor 2020'ye sürpriz isim! Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu

Öte yandan Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını belirtmişti.