Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

Gecenin ilerleyen saatlerinde finale kalacak isimler belli oldu. Aleyna'nın ardından hayallerine veda eden diğer isim açıklandı. SMS sonuçlarına göre elenen diğer isim Ayşe oldu.

Ayşe'nin veda konuşması:

"Her şey için teşekkürler... Büyük bir aile kazandım. Ardımda gözüm kalmayacak, iki isim de hak ediyor. Buraya kadar tek kadın olarak geldim ve kadınlarda şampiyon oldum bu bile benim için çok büyük bir gurur. Büyük dostluklar kazandım. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı atmış gibi görünmeye çalışıyorum. Her sözün anlam kazandığı yer şuan oturduğumuz koltuk."