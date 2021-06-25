25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren yarışmada son aşamaya gelindi. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından şampiyonun belirleneceği finalistler belli oldu. İstanbul'da gerçekleştirilecek final öncesinde gözler finalistlere çevrildi. Yarı final gecesinde SMS oylaması sonucu finalistler açıklandı. Final gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 13:31
  • 1
  • 12
Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

Survivor finalistleri kimler oldu? Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışmasının bu sezonki serüveni tamamlanıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmada finalistler belli oldu. Ocak ayından bu yana devam eden yarışmada dün yarı final heyecanı yaşandı. Yarı finalde İsmail Balaban, Aleyna, Poyraz ve Ayşe finale yükselebilmek için oy bekledi. Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından iki isim Survivor 2021 kupasına veda etti. Peki, Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

SURVİVOR 2021 YARI FİNALİ SONA ERDİ

Survivor 2021 yarı finalinde Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail karşı karşıya geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen yarı finalde SMS oylarının tamamlanmasının ardından elenen ilk isim Aleyna oldu.

Aleyna'nın veda konuşması:

"Son konseyimi İstanbul'da nasip oldu. Gözyaşı dökmek istemiyorum, Survivor okuldu ve sadece öğrenciler neler yaşadığımızı bilecek. Orada olmak çok farklı bir psikoloji. Ne mutlu bana yarıştım pes etmedim ve hayal ettiğim koltukta elendim. Kendimle ve destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Hayatım boyunca asla unutamayacaklarım var"

  • 3
  • 12
Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

Gecenin ilerleyen saatlerinde finale kalacak isimler belli oldu. Aleyna'nın ardından hayallerine veda eden diğer isim açıklandı. SMS sonuçlarına göre elenen diğer isim Ayşe oldu.

Ayşe'nin veda konuşması:

"Her şey için teşekkürler... Büyük bir aile kazandım. Ardımda gözüm kalmayacak, iki isim de hak ediyor. Buraya kadar tek kadın olarak geldim ve kadınlarda şampiyon oldum bu bile benim için çok büyük bir gurur. Büyük dostluklar kazandım. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı atmış gibi görünmeye çalışıyorum. Her sözün anlam kazandığı yer şuan oturduğumuz koltuk."

  • 4
  • 12
Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

SURVİVOR 2 FİNALİST KİM OLDU?

Aleyna ve Ayşe'nin elenmesinin ardından finalistler İsmail Balaban ve Poyraz oldu.

  • 5
  • 12
Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...

FİNALİST İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.