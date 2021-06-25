25 Haziran 2021, Cuma
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Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? 25 Haziran TV8 yayın akışı...
Survivor'da final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren yarışmada son aşamaya gelindi. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından şampiyonun belirleneceği finalistler belli oldu. İstanbul'da gerçekleştirilecek final öncesinde gözler finalistlere çevrildi. Yarı final gecesinde SMS oylaması sonucu finalistler açıklandı. Final gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Survivor 2 finalist kim oldu? 2021 Survivor İstanbul finali ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 13:31
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