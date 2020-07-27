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Haberler Galeri Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah kadrosuna yeni isim eklendi. Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, Çağla karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Zehra Yılmaz'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 23:44
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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncu bu akşam ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın kadrosuna dahil oldu. Güzelliği ile performansıyla dikkatları üzerine çeken Zehra Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitim almıştır.

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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.

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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

Gençliğim Eyvah dizisinde, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar.