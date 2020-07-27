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Sürpriz oyuncu! Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah kadrosuna yeni isim eklendi. Güzel oyuncu Zehra Yılmaz, Çağla karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Zehra Yılmaz'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Gençliğim Eyvah Çağla kimdir? Zehra Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 23:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 23:44
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