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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi Süper Baba, Doksanların en çok izlenen dizilerinden olmuş ve 1993-1997 yılları arasında milyonları ekran başına kilitlemişti. Usta oyuncu Şevket Altuğ'un (Fikret) başrolünde oynadığı dizinin Zeynep'i Sevinç Erbulak yıllar sonra görüntülendi. Süper Baba'nın Zeynep'ini görenler tanımakta güçlük çekti. Bakın yıllar onu nasıl değiştirmiş. İşte başta Sevinç Erbulak olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 04:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 04:53
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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Süper Baba, 1993'te yayın hayatına girmiş ve milyonları etkilemişti. Dizide Şevket Altuğ'un (Fikret) kızını oynayan Sevinç Erbulak milyonların takdirini toplamıştı. Peki, Sevinç Erbulak şimdilerde nasıl görünüyor? İşte milyonları şaşırtan o fotoğraf ve hayatımıza girmiş ünlü oyuncuların değişimleri...

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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim