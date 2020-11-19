Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak'ın yıllar sonraki hali milyonları şaşırttı! Büyük değişim

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi Süper Baba, Doksanların en çok izlenen dizilerinden olmuş ve 1993-1997 yılları arasında milyonları ekran başına kilitlemişti. Usta oyuncu Şevket Altuğ'un (Fikret) başrolünde oynadığı dizinin Zeynep'i Sevinç Erbulak yıllar sonra görüntülendi. Süper Baba'nın Zeynep'ini görenler tanımakta güçlük çekti. Bakın yıllar onu nasıl değiştirmiş. İşte başta Sevinç Erbulak olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi...