12 Ağustos 2022, Cuma
‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı
Ünlü oyuncu Selen Görgüzel, geçen gün Etiler'de görüntülendi. Geçen aylarda Hamdi Alkan'la boşanan Selen Görgüzel, açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. 'Sünnet derisiyle genç kalıyorum' açıklamasıyla tepki oklarını üzerine çeken Selen Görgüzel'in yeni sözleri bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şöhret dünyasındaki nafaka davalarına dikkat çeken Selen Görgüzel, ünlü mankeni hedef aldı. Öte yandan Hamdi Alkan ve aşk hayatıyla ilgili sözleri de ilgi topladı. İşte Görgüzel'in hedef aldığı isim ve çok konuşulacak nafaka açıklamaları…
Giriş Tarihi: 12.08.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 09:45
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