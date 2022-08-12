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Haberler Galeri ‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

Ünlü oyuncu Selen Görgüzel, geçen gün Etiler'de görüntülendi. Geçen aylarda Hamdi Alkan'la boşanan Selen Görgüzel, açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. 'Sünnet derisiyle genç kalıyorum' açıklamasıyla tepki oklarını üzerine çeken Selen Görgüzel'in yeni sözleri bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şöhret dünyasındaki nafaka davalarına dikkat çeken Selen Görgüzel, ünlü mankeni hedef aldı. Öte yandan Hamdi Alkan ve aşk hayatıyla ilgili sözleri de ilgi topladı. İşte Görgüzel'in hedef aldığı isim ve çok konuşulacak nafaka açıklamaları…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 09:45
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‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Görgüzel, geçen günlerde 'Sünnet derisiyle genç kalıyorum' sözleriyle oldukça tepki çekmişti. Selen Görgüzel'den yeni bir çıkış geldi. Kısa süreli evlilik yaşayıp ömür boyu eski kocasına sırtını yaslayan kadınlara "Bazıları evliliği ticarethane gibi görüyor. Bu düpedüz ahlaksızlıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

Etiler'de görüntülenen oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, kalbini yeni bir aşka açtığını söyledi.

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‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

"HAYATIMA GALİBA BİRİ GİRMEK ÜZERE"

Görgüzel, "Bir sürprizim var size. Hayatıma galiba biri girmek üzere... Yeni bir heyecanım var" diye konuştu.

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‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

HAMDİ ALKAN ENGELİ KALDIRDI MI?

Geçen aylarda boşandığı Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medyadan engellediği hatırlatılan Görgüzel, "Artık bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. Hiç bakmadım, engelimi kalırmış mı kaldırmamış mı diye" dedi.

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‘Sünnet derisiyle genç kalıyorum’ açıklamasıyla gündeme oturan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den bir çıkış daha! Nafaka açıklamasında hemcinslerini hedef aldı

"YENİ BİR GÜZEL HABER VEREBİLİRİM"

Yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu müjdeleyen Görgüzel, "Benim hayatıma galiba yeni biri girmek üzere.