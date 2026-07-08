Sungur ailesinde Milli Takım gururu! Oğulları kadroya seçildi

Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur, oğulları Ege Yücel Sungur'un başarısıyla büyük gurur yaşadı. Profesyonel basketbolcu Ege Yücel Sungur, 3x3 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kamp kadrosuna seçildi.

"Sihirli Annem" dizisindeki Avni rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile "Adını Feriha Koydum"un Aysun'u Ahu Sungur, bu kez oğulları Ege Yücel Sungur'un başarısıyla gündeme geldi.

MİLLİ TAKIM MÜJDESİ Ünlü çiftin oğulları Ege Yücel Sungur, profesyonel basketbol kariyerindeki başarısıyla dikkat çekti. Genç sporcu, 3x3 23 Yaş Altı Erkek Milli Takım Kampı kadrosuna seçildi.

Millilerimiz, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

AHU SUNGUR: "GURUR DUYUYORUZ OĞLUM" Oğullarının Milli Takım kadrosuna seçilmesi, Ahu Sungur ve Suat Sungur'a büyük mutluluk yaşattı. Ahu Sungur, müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı. Suat Sungur ise oğlunun başarısını kalp emojisiyle paylaşarak sevincini dile getirdi.

Suat Sungur, kendisi gibi tiyatro ve dizi oyuncusu olan Ahu Sungur ile 2002 yılında hayatını birleştirdi. Uzun yıllardır mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çift, sanat dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.