15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim'in Asiye'si meğer gerçekte...

atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'in oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde yükselişe geçti. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşıp kalıyor. Coşkun, meğer annesi sayesinde oyuncu olmuş. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un fenomen annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 12:31
  • 1
  • 116
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim’in Asiye’si meğer gerçekte...

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak konusu oluyor.

  • 2
  • 116
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim’in Asiye’si meğer gerçekte...

Güzel oyuncu, Kardeşlerim dizisi sonrasında kariyerinde yükselişe geçti. Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin, ünlü olmasında annesinin büyük payı var.

  • 3
  • 116
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim’in Asiye’si meğer gerçekte...

Meğer annesi hayranlarıyla sıkı ilişkiler kurmuş... Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor. Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

  • 4
  • 116
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim’in Asiye’si meğer gerçekte...

Ünlü oyuncu ayrılık haberini ise şu sözlerle duyurmuştu:

"Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık.

  • 5
  • 116
Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim’in Asiye’si meğer gerçekte...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...