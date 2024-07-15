15 Temmuz 2024, Pazartesi
Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın kimmiş! Onun sayesinde ünlü! Kardeşlerim'in Asiye'si meğer gerçekte...
atv'nin final yapan dizisi Kardeşlerim'in oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde yükselişe geçti. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşıp kalıyor. Coşkun, meğer annesi sayesinde oyuncu olmuş. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un fenomen annesi...
Giriş: 15.07.2024 12:31
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