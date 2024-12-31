31 Aralık 2024, Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz'ün kopyası çıktı!
atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza Kilimci' karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Burak Deniz ile başrolü paylaşan genç oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Sosyal medya ortaya çıkan o fotoğrafı görenler şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kimmiş...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:50