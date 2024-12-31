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Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz'ün kopyası çıktı!

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza Kilimci' karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Burak Deniz ile başrolü paylaşan genç oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Sosyal medya ortaya çıkan o fotoğrafı görenler şaştı kaldı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kimmiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:50
Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Özellikle "Kardeşlerim" dizisinde Asiye karakteriyle büyük çıkış yapan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyer basamaklarını hızlı tırmanıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

"Bizim Hikaye" dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile yeniden bir araya gelen Yazgı, şimdilerde atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı'yla adından söz ettiriyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Salı akşamları ekranlara gelen dizide "Canfeza Kilimci" rolüyle büyük beğeni toplayan Yazgı, bu kez de annesiyle gündeme geldi.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Sosyal medyada araştırma yapanlar güzel oyuncunun annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızı yan yana görenler, "Kaş göz aynı", "Tıpatıp benziyorlar", "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" gibi yorumlar yaptı.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerindeki başarısını annesi Miraç Gündüz'e borçlu. Demet Özdemir ile aynı dizide rol alarak büyük bir çıkış yakalayan Coşkun'un yeteneklerini keşfeden annesi, kızının her adımında yanındaydı.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Öte yandan Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına konuk olacak.

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi Miraç Gündüz

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi Miraç Gündüz

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram'dan paylaştığı son kareler...

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un Instagram'dan paylaştığı son kareler...

Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!
Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!
Su Burcu Yazgı Coşkun annesi Miraç Gündüz’ün kopyası çıktı!