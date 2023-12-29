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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ve Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yasak aşkıyla sık sık İstanbul sokaklarında görüntülenen Kenan Tosun, geçtiğimiz günlerde eşi Serpil Tepe'den boşandığını, evliliklerinin zaten bitme aşamasında olduğunu belirtmişti. Açıklamalar sonrası Cansu Tosun'un annesi Serpil Tepe suskunluğunu bozdu.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:15
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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı.

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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

İkili Nişantaşı'nda her defasında samimi bir şekilde görüntüleniyordu. Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

Yaşananlardan sonra Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkı Kenan Tosun'la bir kez daha birlikte görüntülenmişti. İlerleyen günlerde de açıklama yapan Serpil Tosun'un, eşinden boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah'a havale ediyorum onları" demişti.

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Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü

Sürpriz birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun "Ailevi konular" diyerek yorum yapmaktan kaçınmıştı. Bugün ise yeni bir gelişmeye yaşandı. 2 Sayfa" programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini duyurmuştu: