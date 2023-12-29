29 Aralık 2023, Cuma
Sözleri çıldırttı! Cansu Tosun’un annesi eski eşine ateş püskürdü
Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ve Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yasak aşkıyla sık sık İstanbul sokaklarında görüntülenen Kenan Tosun, geçtiğimiz günlerde eşi Serpil Tepe'den boşandığını, evliliklerinin zaten bitme aşamasında olduğunu belirtmişti. Açıklamalar sonrası Cansu Tosun'un annesi Serpil Tepe suskunluğunu bozdu.
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:15
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