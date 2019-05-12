Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Söz'ün Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, son bölümün ardından bir kez daha magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, Söz dizisinin final yapacak olmasıyla yeni rolü için teklif bekliyor. Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş hayranları, yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Tolga Sarıtaş'ın hayatını inceleyen sevenleri nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü.