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Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi. Son bölümüyle fırtınalar yaratan Söz'ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, dizinin final yapacak olmasıyla hayranlarını üzdü. Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş yeni projeler için beklemeye geçerken, sevgilisi için sürekli İzmir'e gitmesi olay oldu. İzmirli kız arkadaşıyla vakit geçirmek için setten kalan zamanda bu şehre giden Tolga Sarıtaş'ın nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Tolga Sarıtaş nereli?

Giriş Tarihi: 12.05.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:05
Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Söz'ün Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, son bölümün ardından bir kez daha magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, Söz dizisinin final yapacak olmasıyla yeni rolü için teklif bekliyor. Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş hayranları, yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına aldı. Tolga Sarıtaş'ın hayatını inceleyen sevenleri nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü.

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Fahriye Evcen - Samsun

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Can Yaman - Yugoslavya

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Şevket Altuğ - Balıkesir

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Oya Aydoğan - Erzincan

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Burak Özçivit - Gaziantep

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Seda Bakan - Balkan göçmeni

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Ediz Hun - İstanbul

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Aybüke Pusat - Ankara

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Cemil Şahin - Trabzon

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Türkan Şoray - İstanbul

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Eren Vurdem - Konya

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Mustafa Yıldıran - İstanbul

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Burak Sevinç - İstanbul

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Banu Alkan - Dubrovnik, Yugoslavya

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Kenan Işık - Malatya

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Berk Oktay - Ankara

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Eda Akkaya - İstanbul

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Nurgül Yeşilçay: Afyon

Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı

Barış Arduç - Ankara