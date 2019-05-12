28 Kasım 2024, Perşembe
Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş herkesi şaşırttı! Tolga Sarıtaş İç Anadolulu çıktı
Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi. Son bölümüyle fırtınalar yaratan Söz'ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, dizinin final yapacak olmasıyla hayranlarını üzdü. Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş yeni projeler için beklemeye geçerken, sevgilisi için sürekli İzmir'e gitmesi olay oldu. İzmirli kız arkadaşıyla vakit geçirmek için setten kalan zamanda bu şehre giden Tolga Sarıtaş'ın nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Tolga Sarıtaş nereli?
Giriş Tarihi: 12.05.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:05