Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!

Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş'ın adı magazin dünyasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşk çok konuşuluyor. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, izleyicinin yakın markajında. Yakışıklı oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçekleri yakından takip eden hayranları, Sarıtaş'a oldukça ilgililer. Söz'ün komutanı Tolga Sarıtaş bu seferde kardeşi ile sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncusu oldu. Tolga'nın kardeşini gören sevenleri gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





