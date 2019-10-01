Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye'de tanınmıştır.



