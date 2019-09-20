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Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşini görenler gözlerine inanamadı!
Söz'ün yakışıklı Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler şaşkına döndü. Söz'de canlandırdığı Sarı (Yavuz) komutan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün artıyor. Genç yaşına rağmen şöhret basamaklarını hızla çıkan Tolga Sarıtaş, sevenlerinin yakın takibinde yer alıyor. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:26
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