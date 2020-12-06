Söz dizisinin Ateş'i Eren Vurdem bakın nereli çıktı!

Söz dizisinin Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı özel hayatı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri Söz dizisinde Ateş'i canlandıran Eren Vurdem'in nereli olduğunu merak etti. İşte Söz dizisinin Ateş komutanı Eren Vurdem'in memleketi...