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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Söz dizisinin Ateş'i Eren Vurdem bakın nereli çıktı!
Söz dizisinin Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı özel hayatı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri Söz dizisinde Ateş'i canlandıran Eren Vurdem'in nereli olduğunu merak etti. İşte Söz dizisinin Ateş komutanı Eren Vurdem'in memleketi...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 17:37
Söz dizisindeki Ateş karakteriyle dikkat çeken
Eren Vurdem'in özel hayatı dikkat çekti. Dizinin izleyicileri Söz dizisinde Ateş'i canlandıran Eren Vurdem'in nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Söz dizisinin Ateş komutanı Eren Vurdem'in memleketi... GALERİ DEVAM EDİYOR Furkan Palalı - Konya Demet Özdemir - Kocaeli Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir Hakan Meriçliler - İzmir