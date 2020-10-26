Soygun sona eriyor! LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. Dizinin büyük bir merakla beklenen 5. sezonunun çekimlerine yakın zamanda başlanacak. İspanyol yapımı olan dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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