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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Soygun sona eriyor! LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Soygun sona eriyor! LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon heyecanla bekleniyor. Dizinin büyük bir merakla beklenen 5. sezonunun çekimlerine yakın zamanda başlanacak. İspanyol yapımı olan dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:54
La Casa De Papel 5. sezon (final) ne zaman başlayacak? Heyecanla beklenen La Casa De Papel'in yeni sezonuna dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Netflix üzerinden yayınlanan dizi 5. sezonu ile final yapacak ve sevenlerine veda edecek. 5'inci sezonun 10 bölümden oluşması bekleniyor. Final sezonu çekimlerinin İspanya, Portekiz ve Danimarka'da gerçekleştirileceği iddia edildi. Peki, LCDP 5. kısım (final) ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin yeni sezonu hakkında son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa De Papel'in 5. sezonu ile final yapacağı duyurulsa da, yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin çekimlerine 3 Ağustos itibarıyla başlandığı biliniyor. Tahminlere göre, 5. final sezonun 2021'in ikinci yarısına doğru yayınlanması bekleniyor.
LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur. 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.