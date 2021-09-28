28 Eylül 2021, Salı
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. Bu açıklama sonrası sessizliğini bozan İpek Açar, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. İpek Açar kızıyla aynı soyadını kullanmaya devam edeceğini söylerken Açar'ın eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:54
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