Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. Bu açıklama sonrası sessizliğini bozan İpek Açar, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. İpek Açar kızıyla aynı soyadını kullanmaya devam edeceğini söylerken Açar'ın eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.