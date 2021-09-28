28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın başkasıyla evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına isyan etti. Bu açıklama sonrası sessizliğini bozan İpek Açar, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. İpek Açar kızıyla aynı soyadını kullanmaya devam edeceğini söylerken Açar'ın eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:54
  • 1
  • 24
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına tepki gösterip paylaşımlar yapmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

  • 3
  • 24
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

Seyhan Erdağ'a açıklamalarda bulunan Açar, "Kayahan çok kıymetli benim için, evladımın babası. Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil" dedi.

  • 4
  • 24
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

Kömürcü ise gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu:

"İpek, Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Bu desteği İpek'e sonuna kadar vereceğim. Çok mutlu bir ailemiz var, son günlerde biraz üzüldük."

  • 5
  • 24
Soyadı kavgasında yeni perde! İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti.