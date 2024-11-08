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Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Neşet ve Şirin Yalçın çifti, İstanbul'un gözde semtlerinden Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 32 milyon dolara (1.1 milyar liraya) iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmıştı.Yalçın çifti, yalı satışından elde ettikleri 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'deki lüks bir siteye yatırım yaparak değerlendirdi. Neşet Bey, eşiyle kendisine bir penthouse, kızı Ayşe ve oğlu Alihan için de birer daire aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:06
Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Sosyetenin sevilen çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmıştı.

Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, konuyu şu sözlerle kaleme aldı:

Sosyetenin sevilen çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a sattığını önceki gün tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti.

Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Yalçın çiftinin, yalı parasını nereye harcadığını da yine benden öğrenin.

Sosyetede konuşulanlara göre, başarılı iş insanı Neşet Yalçın, bir ev satıp üç ev almış ve cebine de bir sürü para kalmış! Neşet Bey, yalıdan gelen 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'de inşaatı süren lüks bir konut projesine yatırmış.

Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Buradan eşiyle kendisinin oturacağı kocaman bir penthouse, kızı Ayşe ve oğlu Alihan için de birer daire almış. Üç daireye 18 milyon dolar ödemiş ve cebine de 14 milyon dolar kalmış.

Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Bu arada Yalçın çiftinin ve çocuklarının oturacağı Etiler'deki evleri de pek yalıyı aratmayacak cinsten. Boğaz ve Tarihi Yarımada manzaralı daireler her türlü lüksü barındırıyormuş. Uzun lafın kısası yalı çok bereketli çıkmış...