Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Yalçın çiftinin, yalı parasını nereye harcadığını da yine benden öğrenin.

Sosyetede konuşulanlara göre, başarılı iş insanı Neşet Yalçın, bir ev satıp üç ev almış ve cebine de bir sürü para kalmış! Neşet Bey, yalıdan gelen 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'de inşaatı süren lüks bir konut projesine yatırmış.