08 Kasım 2024, Cuma
Sosyetik aile tarihi yalıyı sattı 3 lüks daire aldı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Neşet ve Şirin Yalçın çifti, İstanbul'un gözde semtlerinden Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 32 milyon dolara (1.1 milyar liraya) iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmıştı.Yalçın çifti, yalı satışından elde ettikleri 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'deki lüks bir siteye yatırım yaparak değerlendirdi. Neşet Bey, eşiyle kendisine bir penthouse, kızı Ayşe ve oğlu Alihan için de birer daire aldı.
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:06