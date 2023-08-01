Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Sevilen oyuncu Şoray Uzun'dan aşk paylaşımı geldi. Oyuncu evliliğinin 25'nci yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. 2 oğlu bulunan Uzun'un yaptığı duygusal paylaşımda, eşine "25 yıl. Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim." sözleriyle seslendi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Uzun'un eşi bakın kim çıktı...