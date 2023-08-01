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Haberler Galeri Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Sevilen oyuncu Şoray Uzun'dan aşk paylaşımı geldi. Oyuncu evliliğinin 25'nci yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. 2 oğlu bulunan Uzun'un yaptığı duygusal paylaşımda, eşine "25 yıl. Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim." sözleriyle seslendi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Uzun'un eşi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:51
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Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Oyuncu Şoray Uzun, 1998'de nikah masasına oturduğu eşi ve iki çocuğunun annesi ile evliliklerinin 25'inci yılını sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

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Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncunun Instagram gönderisine takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

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Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

"HER ANI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Üç erkek çocukları olan çiftten Şoray Uzun, "25 yıl. Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla. Mutlulukla. Sevgiyle" mesajını yazdı.

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Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun eşi bakın kim çıktı! İşte Şoray Uzun ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

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Şoray Uzun “25 yıl dile kolay” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı

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