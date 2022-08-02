02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

Son olarak Seksenler dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şoray Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evliliklerini 24. yılını kutladı. 2 oğlu bulunan Uzun'un yaptığı duygusal paylaşımda, eşine "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır, bir ömür... Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım" sözleriyle seslendi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Uzun'un eşi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:23
  • 1
  • 145
Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, 1999 yılında Elçin Uzun ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, evliliklerinin 24. yılını kutladı. 55 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 145
Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

"NEREDEYSE ÇEYREK ASIR"

2 çocuğu bulunan Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştığı gönderisine "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır, bir ömür... Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza, aşkla..." ifadelerini not düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • 3
  • 145
Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun eşi bakın kim çıktı! İşte Şoray Uzun ve birçok ünlü ismin hayat arkadaşı...

  • 4
  • 145
Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

ŞORAY UZUN'UN EŞİ ELÇİN UZUN

  • 5
  • 145
Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…