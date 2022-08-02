Şoray Uzun “24 yılın her günü için minnettarım” sözleriyle kutladı! Eşi bakın kim çıktı…

Son olarak Seksenler dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şoray Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evliliklerini 24. yılını kutladı. 2 oğlu bulunan Uzun'un yaptığı duygusal paylaşımda, eşine "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır, bir ömür... Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım" sözleriyle seslendi. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Uzun'un eşi bakın kim çıktı...